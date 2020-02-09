Reuters: Трамп попросит Конгресс на 21% сократить объем иностранной помощи на 2021 год

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Белый дом в своем бюджетном запросе на 2021 финансовый год (начнется 1 октября) предложит Конгрессу США на 21% сократить объем помощи иностранным государствам, увеличив при этом средства на противодействие России и Китаю.

Об этом сообщило в воскресенье со ссылкой на представителя вашингтонской администрации высокого ранга агентство Reuters.

По его данным, уровень помощи Украине в бюджетной заявке, которая будет обнародована уже в понедельник, сохранен на нынешнем уровне.