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Reuters: Трамп попросит Конгресс на 21% сократить объем иностранной помощи на 2021 год

Агентство сообщает, что уровень помощи Украине в бюджетной заявке сохранен на нынешнем уровне

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Белый дом в своем бюджетном запросе на 2021 финансовый год (начнется 1 октября) предложит Конгрессу США на 21% сократить объем помощи иностранным государствам, увеличив при этом средства на противодействие России и Китаю.

Об этом сообщило в воскресенье со ссылкой на представителя вашингтонской администрации высокого ранга агентство Reuters.

По его данным, уровень помощи Украине в бюджетной заявке, которая будет обнародована уже в понедельник, сохранен на нынешнем уровне.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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