Правящая партия Азербайджана заявила, что получает большинство в новом парламенте

БАКУ, 9 февраля. /ТАСС/. Правящая в Азербайджане партия "Ени Азербайджан" заявила, что на прошедших в воскресенье внеочередных выборах в парламент страны получила наибольшее число мандатов в новом составе Милли меджлиса.

"Результаты проведенных экзитполов свидетельствуют о победе нашей партии. Мы можем поздравить ее членов с очередной победой партии "Ени Азербайджан". Сердечно поздравляю всех победивших кандидатов", - написал на своей странице в Facebook замглавы партии, исполнительный секретарь Али Ахмедов.