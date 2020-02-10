Глава МИД Японии намерен встретиться с Лавровым в Мюнхене на этой неделе

ТОКИО, 10 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги намерен провести встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на этой неделе в Мюнхене, где с 14 по 16 февраля пройдет международная конференция по безопасности. Как сообщило агентство Kyodo, соответствующее заявление глава японского ведомства сделал в понедельник.

По его словам, он надеется, что предстоящая встреча "позволит им углубить и продвинуть вперед двусторонний диалог", в том числе по вопросу мирного договора.

Мотэги также проведет в Мюнхене переговоры с госсекретарем США, главами МИД Ирана и Южной Кореи.

Последний раз министры иностранных дел Японии и РФ встречались в декабре прошлого года в российской столице.

Москва и Токио много десятилетий ведут переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. Токио зачастую выражает протесты в связи с деятельностью России в южной части Курил, которые Москва последовательно отвергает. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими островами, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.