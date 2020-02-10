Миссия ШОС признала парламентские выборы в Азербайджане легитимными

БАКУ, 10 февраля. /ТАСС/. Делегация наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на внеочередных выборах в Милли меджлис (парламент) Азербайджана признает прошедшее волеизъявление легитимным и соответствующим международным обязательствам страны.

"Выборы соответствовали требованиям избирательного законодательства страны и принятым страной международным обязательствам. Миссия признает прошедшие выборы легитимными, прозрачными, достоверными и демократичными", - сказал в понедельник на пресс-конференции глава миссии ШОС, заместитель генерального секретаря организации Шерали Джонон.

Джонон уточнил, что миссия ШОС провела наблюдение на 204 участках в Баку и других городах. Миссия положительно оценивает работу ЦИК по организации обучения членов избирательных комиссий, продолжил глава делегации.

По его словам, представители ШОС отметили "несущественные технические упущения, которые не могли повлиять на результаты выборов".

Внеочередные выборы в парламент Азербайджана были назначены президентом страны Ильхамом Алиевым в конце прошлого года после самороспуска парламента. На 125 мест в однопалатном парламенте претендуют 1314 кандидатов. На выборы аккредитовано 883 наблюдателя, представляющих 59 международных организаций.

По предварительным данным по итогам обработки 87% протоколов, правящая партия "Ени Азербайджан", возглавляемая президентом страны, получает наибольшее число мандатов в законодательном органе. Согласно этим данным, партия может получить до 65 мандатов в парламенте.