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Глава МИД Ирака посетит Москву в апреле для участия в межправкомиссии

Багдад ожидает подписания более 20 документов на заседании

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирака Мухаммед Али аль-Хаким посетит Москву в апреле для участия в заседании российско-иракской межправительственной комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Об этом сообщил в понедельник посол Ирака в РФ Абдель Рахман Хамид аль-Хусейни на встрече с первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Юрием Федоровым.

"Что касается межправкомиссии, то мы надеемся на организацию ее заседания уже в апреле этого года, которое пройдет в Москве под председательством господина министра иностранных дел с иракской стороны", - сказал он.

По его словам, стороны готовят к подписанию более 20 соглашений и меморандумов о взаимопонимании. "Эти соглашения и меморандумы позволят сделать скачок в наших взаимоотношениях", - подчеркнул дипломат.

Предыдущее заседание межправкомиссии прошло 23-25 апреля в Багдаде.

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