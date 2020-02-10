Глава МИД Ирака посетит Москву в апреле для участия в межправкомиссии

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирака Мухаммед Али аль-Хаким посетит Москву в апреле для участия в заседании российско-иракской межправительственной комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Об этом сообщил в понедельник посол Ирака в РФ Абдель Рахман Хамид аль-Хусейни на встрече с первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Юрием Федоровым.

"Что касается межправкомиссии, то мы надеемся на организацию ее заседания уже в апреле этого года, которое пройдет в Москве под председательством господина министра иностранных дел с иракской стороны", - сказал он.

По его словам, стороны готовят к подписанию более 20 соглашений и меморандумов о взаимопонимании. "Эти соглашения и меморандумы позволят сделать скачок в наших взаимоотношениях", - подчеркнул дипломат.

Предыдущее заседание межправкомиссии прошло 23-25 апреля в Багдаде.