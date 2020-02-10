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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

В Иране заявили, что ЕС должен спасти ядерную сделку, несмотря на давление США

Вице-президент республики Али Акбар Салехи отметил, что пришло время Европе сыграть свою роль в качестве основного игрока СВПД

ВЕНА, 10 февраля. /ТАСС/. Европейскому союзу необходимо спасти Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, несмотря на давление со стороны США. Об этом заявил в понедельник вице-президент Ирана и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи на Международной конференции МАГАТЭ по физической ядерной безопасности.

"Пришло время Европе сыграть свою роль в качестве основного игрока СВПД, чтобы спасти ядерную сделку, выполняя обязательства без учета давления со стороны США", - сказал Салехи, выступая в Вене.

Теги
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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