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Суд Киева отпустил националистку Марусю Зверобой под личное обязательство до 9 апреля

Она проходит по делу об угрозе убийством президента Украины Владимира Зеленского

КИЕВ, 10 февраля. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения блогеру и бывшей участнице украинской силовой операции в Донбассе Елене Беленькой, известной под прозвищем Маруся Зверобой и проходящей по делу об угрозе убийством президента Украины Владимира Зеленского, в виде личного обязательства. Такое решение суд вынес в понедельник.

"Волонтерке Марусе Зверобой избрана мера пресечения в виде личного обязательства, теперь на нее должны одеть электронный браслет", - сообщило издание "Украинская правда". Суд полностью удовлетворил просьбу прокуратуры. Теперь Зверобой должна являться к следователю, прокурору или в суд по требованию, не покидать пределы Киева и Киевской области без разрешения, сдать документы, позволяющие выезжать за пределы Украины.

Мера пресечения избрана на два месяца - до 9 апреля.

Уголовное дело против депутата Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Софии Федины и Маруси Зверобой было открыто после их беседы в конце октября в соцсетях о возможных обстоятельствах, при которых украинский президент может погибнуть. Так, Федина заявила, что Зеленский "наносит большой вред стране" и может стать жертвой покушения или попасть под обстрел. При этом она уточнила, что ее слова лишь "предупреждение", а не угроза.

Госбюро расследований ведет расследование в отношении Федины и Зверобой по статьям УК Украины "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", а также "Посягательство на жизнь государственного деятеля".

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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