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В Раде зарегистрировали законопроект о предоставлении военных услуг за рубежом

Автор проекта закона депутат Ольга Василевская-Смаглюк отмечает, что в случае легализации такой деятельности доходы от нее могут составить сотни миллионов долларов

КИЕВ, 10 февраля. /ТАСС/. Законопроект о военно-консалтинговой деятельности (ВКД), который регулирует сферу оказания военных и охранных услуг за рубежом, зарегистрирован в Верховной раде. Автором документа выступила депутат от президентской фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

Главной целью документа заявлено урегулирование деятельности субъектов ВКД, создание условий по трудоустройству лиц, которые имеют значительный военный опыт, ветеранов войны, участников силовой операции в Донбассе, военнослужащих, освобожденных в запас, и бывших сотрудников силовых структур.

"Под военно-консалтинговой деятельностью подразумевается предоставление государствам, юридическим или физическим лицам за пределами Украины услуг военного или охранного характера", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В ней подчеркивается, что подобные услуги будут предоставляться "исключительно за рубежом, что исключает возможность создания "частных" армий внутри страны".

Субъекты ВКД будут подлежать лицензированию, они будут наделены правом импорта и экспорта огнестрельного оружия, боеприпасов, устройств и патронов к нему "исключительно для осуществления договорных обязательств в государстве территориальной юрисдикции в соответствии с законодательством этого государства и нормами международного права".

Автор проекта закона отмечает, что в случае легализации военно-консалтинговой деятельности доходы от нее могут составить сотни миллионов долларов, которые в настоящее время "оседают" за рубежом. По данным Василевской-Смаглюк, ранее в Раде уже были попытки легализовать такую деятельность, но этого не произошло из-за угрозы срыва военной помощи от США.

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