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В Алжире потребовали 20 лет тюрьмы для брата Бутефлики и экс-глав спецслужб

Их обвиняют в "заговоре против государственной власти и нанесении ущерба авторитету армии"

РАБАТ, 10 февраля. /ТАСС/. Генеральный прокурор при военном трибунале алжирского города Блида в рамках апелляционного процесса затребовал по 20 лет тюрьмы строгого режима для фигурантов дела о "заговоре против государственной власти и нанесении ущерба авторитету армии". Об этом сообщило в понедельник информационное агентство Algerie Press Service (АPS) со ссылкой на адвоката Фарука Ксентини.

25 сентября 2019 года военный трибунал Блиды приговорил к 15 годам лишения свободы брата и советника экс-президента страны Абдельазиза Бутефлики Саида, а также лидера Партии трудящихся (ПТ) Луизу Ханун и двух бывших руководителей спецслужб - экс-координатора служб безопасности Алжира генерал-майора Атмана Тартага и бывшего руководителя Департамента разведки и безопасности (ДРБ) корпусного генерала в отставке Мухаммеда Медьена.

Все четверо были арестованы в начале мая 2019 года. Это произошло чуть более чем через месяц после отставки президента Абдельазиза Бутефлики (руководил Алжиром в 1999-2019 годах), вызванной многотысячными акциями протеста по всей стране и давлением армейской верхушки.

Сразу после вынесения приговора коллектив адвокатов Саида Бутефлики, Луизы Ханун, Атмана Тартага и Мухаммеда Медьена подал апелляцию на приговор. Апелляционный процесс начался в минувшее воскресенье, 9 февраля.

По мнению ряда наблюдателей, в том числе провластных комментаторов, процесс в Блиде над некогда весьма влиятельными функционерами и силовиками носит "исторический и беспрецедентный характер для системы правосудия страны", учитывая тот огромный политический и аппаратный вес, которым обладали Саид Бутефлика и другие осужденные.

Некоторые комментаторов полагают, что начавшийся минувшей осенью процесс в Блиде носил показательный характер и имел целью успокоить участников продолжающихся с февраля 2019 года многотысячных манифестаций, которые требуют расправы над коррупционерами и радикальной чистки властных структур от людей, связанных с эпохой Абдельазиза Бутефлики.

Теги
Алжир
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