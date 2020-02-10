СМИ: США продлили Ираку отсрочку от выполнения антииранских санкций в энергетике

ТАСС, 10 февраля. Соединенные Штаты дали согласие на продление предоставленной Ираку отсрочки от выполнения антииранских санкций в энергетической сфере, в частности на импорт природного газа и электроэнергии из соседней страны. Об этом в понедельник сообщил иракский новостной портал SHAFAQ News со ссылкой на собственные источники.

Как заявили порталу два представителя в иракском правительстве, Вашингтон "согласился продлить льготу, предоставленную Ираку, чтобы он мог импортировать энергию из Ирана, включая газ". Вместе с тем эти представители не уточнили, на какой именно срок Вашингтон на этот раз согласился предоставить Багдаду упомянутую отсрочку.

Иракское правительство неоднократно заявляло, что у Багдада пока "нет альтернативы для замены импорта газа из Ирана". Такое положение объясняется тем, что Ирак в значительной степени зависит от поставок иранского газа как источника питания для своей энергосистемы. Ирак вырабатывает 14 тыс. МВт посредством национальной электроэнергетической системы, а дополнительные 4 тыс. МВт вырабатываются за счет импорта газа и электроэнергии.

В декабре 2018 года США приняли решение вывести Ирак на три месяца из-под санкций, ограничивающих покупку энергоносителей у Ирана. Затем Вашингтон еще несколько раз продлевал эту "льготу" для Багдада.