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СМИ: США продлили Ираку отсрочку от выполнения антииранских санкций в энергетике

При этом портал SHAFAQ News не уточнил, на какой срок Вашингтон согласился предоставить Багдаду отсрочку

ТАСС, 10 февраля. Соединенные Штаты дали согласие на продление предоставленной Ираку отсрочки от выполнения антииранских санкций в энергетической сфере, в частности на импорт природного газа и электроэнергии из соседней страны. Об этом в понедельник сообщил иракский новостной портал SHAFAQ News со ссылкой на собственные источники.

Как заявили порталу два представителя в иракском правительстве, Вашингтон "согласился продлить льготу, предоставленную Ираку, чтобы он мог импортировать энергию из Ирана, включая газ". Вместе с тем эти представители не уточнили, на какой именно срок Вашингтон на этот раз согласился предоставить Багдаду упомянутую отсрочку.

Иракское правительство неоднократно заявляло, что у Багдада пока "нет альтернативы для замены импорта газа из Ирана". Такое положение объясняется тем, что Ирак в значительной степени зависит от поставок иранского газа как источника питания для своей энергосистемы. Ирак вырабатывает 14 тыс. МВт посредством национальной электроэнергетической системы, а дополнительные 4 тыс. МВт вырабатываются за счет импорта газа и электроэнергии.

В декабре 2018 года США приняли решение вывести Ирак на три месяца из-под санкций, ограничивающих покупку энергоносителей у Ирана. Затем Вашингтон еще несколько раз продлевал эту "льготу" для Багдада.

Теги
СШАИранИрак
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