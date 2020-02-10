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Кризис в Сирии
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Турция не рассматривает вопрос закрытия наблюдательных постов в Идлибе

Россия и Турция все еще не смогли добиться каких-либо результатов по Идлибу, сообщил пресс-секретарь Партии справедливости и развития Омер Челик

АНКАРА, 10 февраля. /ТАСС/. Турция не намерена отказываться от наблюдательных постов в зоне деэскалации в сирийском Идлибе, несмотря на гибель турецких военных. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции пресс-секретарь возглавляемой президентом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.

"Речи о выводе [наших военных] из наблюдательных постов не идет. Они самым решительным образом продолжат функционировать", - подчеркнул Челик.

Кроме того, он прокомментировал ход переговоров российских и турецких официальных лиц в Анкаре, которые обсуждают обстановку в Идлибе. "На данный момент какого-либо определенного результата достигнуто не было, переговоры продолжаются", - сказал он.

По словам Челика, "любые силы, которые приблизятся к наблюдательным постам в Идлибе, будут восприниматься в качестве врагов".

Пресс-секретарь ПСР, отвечая на вопрос о возможности проведения переговоров президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, не исключил такой возможности.

Обострение в Идлибе

Делегация из РФ находится с визитом в Анкаре и провела первый раунд переговоров с турецкими партнерами 8 февраля. По их итогам было принято решение продолжить контакты в течение этой недели.

Переговоры России и Турции обусловлены обострением ситуации в Идлибе. Как отмечали ранее в МИД РФ, российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб под Идлибом.

Кроме того, за последние семь дней турецкие военные дважды попадали под обстрел сирийской армии, в результате чего погибли 10 военнослужащих и трое из числа гражданского персонала.

Теги
СирияТурцияКризис в Сирии
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