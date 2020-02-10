На Украине экс-прокурору Крыма предъявили обвинение в госизмене

КИЕВ, 10 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Украины подготовили обвинение в государственной измене в отношении экс-прокурора Крыма. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе прокуратуры Автономной республики Крым, которая подчиняется офису генпрокурора Украины.

"Находясь в должности прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного управления, понимая незаконность уголовного преследования одного из руководителей "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация запрещена в России), в ходе которого решением Киевского районного суда Симферополя ему незаконно продлена мера пресечения в виде содержания под стражей, в дальнейшем требовала оставить решение без изменений", - говорится в сообщении. На Украине считают, что подобными действиям прокурор "оказала помощь представителям иностранного государства". В случае доказанности вины ей грозит до 15 лет тюремного заключения.

Украинская прокуратура не указывает имени подозреваемого прокурора. Вместе с тем на момент воссоединения Крыма с Россией в 2014 году должность прокурора этого региона занимала Наталья Поклонская. Кроме того, по данным открытых источников, в конце 2012 года она возглавляла отдел участия прокуроров в рассмотрении дел апелляционным судом Крыма.