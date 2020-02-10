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США намерены поставить Индии системы ПВО почти на $2 млрд

Индия может получить систему противовоздушной обороны IADWS

ТАСС, 10 февраля. США планируют поставить индийской стороне системы противовоздушной обороны IADWS (Integrated Air Defense Weapon System) общей стоимостью около $2 млрд. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности США.

"Государственный департамент США одобрил возможную поставку Индии системы противовоздушной обороны IADWS стоимостью $1,87 млрд. DSCA уведомило Конгресс о вероятной сделке 7 февраля", - говорится в сообщении.

В случае заключения контракта предполагается поставить Индии пять радиолокационных станций AN/MPQ-64Fl Sentinel, 118 управляемых ракет AMRAAM AIM-120C-7/C-8 и 132 зенитных управляемых ракеты FIM-92L Stinger, а также ряд других наименований продукции военного назначения, в том числе 32 5,56-миллиметровых карабина M4A1. "Предполагаемая сделка... повысит безопасность одного из основных партнеров [США] в области обороны, который продолжает является важной силой в процессе поддержания стабильности, мира и экономического прогресса в регионе Южной Азии", - добавили в ведомстве.

В агентстве отметили, что Индия будет применять систему IADWS для повышения возможностей своей ПВО. "Никаких сложностей в процессе интеграции этого вооружения в состав индийской армии не возникнет", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, как уточнили в ведомстве, это уведомление не является подтверждением подписания соответствующего контракта.

Система IADWS разработана американской компанией Raytheon и норвежской Kongsberg. Она предназначена для подразделений войсковой ПВО малого радиуса действия. Отличительной особенностью IADWS является применение авиационных управляемых ракет AMRAAM и зенитных управляемых ракет переносных комплексов Stinger, что снижает стоимость ее эксплуатации.

Теги
СШАИндия
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