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США намерены сохранить объем военной помощи Украине по линии Госдепа на нынешнем уровне

Общий объем предлагаемой программы военного финансирования иностранных государств должен составить $5,57 млрд

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Американская администрация планирует выделить Украине в 2021 финансовом году через Госдепартамент по программе военного финансирования $115 млн. Об этом свидетельствуют данные из проекта федерального бюджета на 2021 финансовый год, который в понедельник Белый дом направил на рассмотрение Конгресса США.

В справочном документе к проекту бюджета, подготовленном Госдепартаментом, указано, что стратегическим приоритетом США в Европе является противостояние России посредством укрепления возможностей союзников и партнеров. "В числе приоритетных получателей помощи - страны, находящиеся на передовом рубеже, такие как Украина, Грузия, Эстония, Латвия и Литва", - отмечает американское ведомство.

В 2021 финансовом году Украине по этой программе предлагается выделить $115 млн, именно такую сумму в предыдущие два года утверждал Конгресс, несмотря на то, что администрация президента Дональда Трампа оба раза предлагала сократить эти расходы до $20 млн. Ранее газета The Washington Post сообщала, что американское правительство первоначально хотело и в этом году запросить всего $20 млн, однако отказалось от этой идеи на фоне процесса импичмента президента. Поводом для его начала послужили утверждения о давлении Трампа на президента Украины Владимира Зеленского. Сенат 5 февраля оправдал Трампа по всем статьям обвинения.

С учетом других программ в области безопасности, включающих подготовку военных, разминирование, борьбу с терроризмом и наркоторговлей, а также содействие правоохранительным органам, Украине предлагается выделись порядка $140 млн, что соответствует расходам в нынешнем финансовом году, который завершится 30 сентября. Еще $145 млн Киев может получить в качестве содействия экономическому развитию, а порядка $30 млн в качестве помощи в сфере здравоохранения.

Общий объем

Общий объем предлагаемой программы военного финансирования иностранных государств, согласно запросу, должен составить $5,57 млрд, что будет почти на $586 млн меньше суммы, которую планируется фактически израсходовать в нынешнем финансовом году.

Большая ее часть уйдет на Ближний Восток ($5,19 млрд), где приоритетами США станут "противостояние враждебному влиянию Ирана, обеспечение окончательной победы над ИГ ("Исламское государство") и "Аль-Каидой" (обе группировки запрещены в РФ) и другими террористическими группами". Главными получателями станут Израиль ($3,3 млрд) и Египет ($1,3 млрд). $500 млн по этой программе получит Иордания, а с учетом других программ Госдепа в сфере экономики и безопасности она также войдет в число крупнейших получателей помощи в регионе - $1,3 млрд.

Еще $85,9 млн предлагается выделить странам Восточной Азии и Тихоокеанского региона, где крупнейшим получателем станут Филиппины ($40 млн). На регион Южной и Центральной Азии в целом планируется потратить $30 млн. На страны Западного полушария - $20 млн, а приоритетным получателем помощи там будет Колумбия. В Африке $5 млн Госдепартамент намерен выделить Джибути.

Теги
УкраинаСША
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