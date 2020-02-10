США хотят выделить в 2021 году на "передачу власти" в Венесуэле $205 млн

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Американская администрация рассчитывает выделить в 2021 финансовом году по линии Госдепартамента США $205 млн, чтобы содействовать "передаче власти в Венесуэле". Об этом свидетельствуют распространенные в понедельник справочные материалы внешнеполитического ведомства США.

Они были обнародованы после того, как Белый дом направил Конгрессу США проект американского федерального бюджета на будущий финансовый год. 2020 финансовый год завершится в США 30 сентября.

Как отмечается в пресс-релизе Госдепартамента США, исполнительная ветвь власти намерена "предоставить $205 млн, чтобы содействовать передаче власти в Венесуэле, в том числе восстановлению демократических институтов, а также удовлетворению неотложных потребностей в отраслях здравоохранения и сельского хозяйства".

Кроме того, правительство США планирует оказывать финансовую поддержку партнерам в Западном полушарии, подтверждается в документах. В них уточняется, что Колумбии администрация США собирается предоставить в 2021 году $412,9 млн на содействие экономическому развитию, борьбу с наркотиками, укрепление безопасности. Мексике планируется ассигновать $63,8 млн "на сдерживание <...> потоков мигрантов, направляющихся в США", и различные программы в правоохранительной области.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.