США намерены запросить в 2021 году на внешнюю политику почти $41 млрд

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Американская администрация запрашивает у Конгресса США на внешнеполитическую деятельность в 2021 финансовом году порядка $41 млрд. Об этом свидетельствует проект американского федерального бюджета на будущий финансовый год, обнародованный в понедельник правительством США.

Как говорится в сопроводительных справочных документах, "в бюджете президента [Дональда Трампа] на 2021 финансовый год запрашивается почти $41 млрд для Госдепартамента [США] и [входящего в его структуру] Агентства международного развития". 2020 финансовый год завершается в США 30 сентября. На текущий финансовый год исполнительная ветвь власти США запрашивала у законодательной без малого $43 млрд.

В письменном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео отмечается, что вверенное ему ведомство планирует сконцентрировать усилия прежде всего в сферах борьбы с терроризмом, международного здравоохранения, оказания гуманитарной помощи, ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций за рубежом, а также конкуренции со стороны тех государств, которые не разделяют "ценности свободы и демократии". Приоритетом в деятельности внешнеполитического ведомства будет обеспечение "национальной безопасности США и экономических интересов", причем потребуются "стратегические размены", подчеркивает Помпео.

По свидетельству Госдепартамента США, на программы "публичной дипломатии с целью влияния на общественное мнение за рубежом" в следующем финансовом году намечается ассигновать $523,8 млн. При этом действующий в составе Госдепартамента Центр глобального взаимодействия, основным целями работы которого провозглашены борьба с террористической пропагандой, а также противодействие информационному влиянию со стороны таких стран, как Китай, КНДР и Россия, намечается профинансировать в размере $138 млн. Однако "другие программы публичной дипломатии, особенно не являющаяся масштабной деятельность, связанная с грантами, предоставляемыми на уровне [американских] посольств", предполагается сократить на $184,5 млн.

На обеспечение физической защиты американских дипломатических миссий в других странах и ремонт объектов Госдепартамента США на американской территории в 2021 году планируется потратить $5,8 млрд. Эти замыслы предусматривают в том числе расширение численности оперативных сотрудников Службы дипломатической безопасности (на 110 человек), которая имеет статус самостоятельного федерального правоохранительного ведомства. На модернизацию информационной инфраструктуры Госдепартамента США, включая консульскую, американская администрация хотела бы выделить в будущем году $1,1 млрд.