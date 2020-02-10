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Власти штата Нью-Йорк оспаривают в суде действия Министерства внутренней безопасности США

Ведомство приняло решение запретить жителям штата участвовать в программе облегченного контроля при пересечении границы

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Иск к администрации президента США Дональда Трампа в связи с решением министерства внутренней безопасности (МВБ) запретить жителям штата Нью-Йорк участвовать в программе облегченного контроля при пересечении границы подан в понедельник в федеральный суд в Манхэттене. Как сообщило информационное агентство Reuters, в иске подчеркивается, что действия МВБ могут создать проблемы в сфере общественной безопасности и негативно повлияют на экономику штата.

"В результате образования очередей в нью-йоркских аэропортах и на контрольно-пропускных пунктах на границе пострадает безопасность, - отмечается в документах, направленных в суд. - Экономика штата Нью-Йорк понесет потери, поскольку пересечение границы потребует более продолжительного времени, лица, участвующие в международных торговых операциях, окажутся в неблагоприятных условиях, а жители штата, участвующие в программах облегченного пересечения границы, потеряют такую возможность".

Решение МВБ запретить жителям штата Нью-Йорк участвовать в программе облегченного пограничного контроля связано с тем, что в конце декабря в штате вступил в силу закон, согласно которому нелегальные иммигранты могут получать водительские права, а министерство, за исключением редких случаев, не сможет иметь доступ к базе данных городского управления автотранспорта, где хранятся сведения о водителях.

О намерении оспорить действия федеральных властей в суде заявил в минувшую пятницу губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, назвав действия министерства "политически мотивированными". Как отмечает Reuters, законы, аналогичные тому, что вступили в силу в штате Нью-Йорк, действуют в общей сложности в 13 штатах и в федеральном округе Колумбия. Нынешний спор, по оценке агентства, "представляет собой последний по времени пример политических дрязг между штатом Нью-Йорк, где у власти находятся демократы, и выходцем из Нью-Йорка президентом-республиканцем Дональдом Трампом".

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