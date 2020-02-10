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Вынесение приговора экс-помощнику Трампа Флинну вновь перенесли

Ранее вынесение приговора было намечено на 27 февраля

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Федеральный суд Вашингтона вновь перенес запланированное на 27 февраля вынесение приговора бывшему помощнику президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну. Об этом говорится в распространенном в понедельник распоряжении судьи округа Колумбия.

"Суд постановляет отменить вынесение приговора, запланированное на 27 февраля, до объявления последующего решения", - говорится в материалах.

Экс-помощник президента 14 января заявил о намерении отозвать свое признание в том, что непреднамеренно предоставил неполную информацию о разговоре с занимавшим в декабре 2016 года пост посла России в США (2008-2017) Сергеем Кисляком. Сроки заседания несколько раз переносились. Изначально вердикт должен был быть оглашен 18 декабря 2018 года.

29 января прокуратура согласилась с адвокатами Флинна и теперь просит суд приговорить обвиняемого к условному сроку.

Дело рассматривается в рамках расследования приписываемого России вмешательства в выборы президента США в 2016 году. В феврале 2018 года Флинн был вынужден уйти в отставку из-за того, что не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о беседах с Кисляком. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

Расследованием инкриминируемых России попыток вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году занимался около двух лет спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором Мюллер признал, что расследование не выявило сговора Трампа с Москвой. Он утверждал при этом, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании.

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