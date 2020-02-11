Иванов и Олбрайт считают, что США и РФ могли бы преодолеть напряженность, продлив ДСНВ

НЬЮ-ЙОРК, 11 февраля. /ТАСС/. Нынешний уровень отношений между США и Россией не отвечает интересам ни одной из сторон, оба государства могли бы избежать дальнейшей напряженности, продлив срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3). Такое мнение высказали в совместной статье, опубликованной в понедельник в газете The New York Times, бывшие главы дипломатических ведомств двух стран - Игорь Иванов и Мадлен Олбрайт. Иванов занимал должность главы МИД РФ в 1998-2004 годах, Олбрайт была госсекретарем США в 1997-2001 годах.

"Отношения между Россией и США находились в кризисе на протяжении большей части минувшего десятилетия, - говорится в статье. - Контакты, ранее рассматривавшиеся как рутинные, были прерваны, что углубляет недоверие, мешает снижать напряженность и избегать просчетов. Нынешнее положение дел не отвечает стратегическим интересам ни одной из сторон, и в результате под угрозой оказалась глобальная безопасность, поскольку Россия и США - единственные державы, обладающие достаточным количеством ядерного оружия для уничтожения друг друга и всего человечества".

Как считают авторы статьи, восстановление взаимного доверия потребует долговременных усилий, но для предотвращения еще большей нестабильности обе стороны могли бы продлить ДСНВ, срок действия которого истекает 5 февраля 2021 года.

"США и Россия могут избежать бессмысленного и опасного возврата к балансированию на ядерной грани, если они будут действовать без промедления, - считают бывшие дипломаты. - Нет никаких причин для отсрочек, и следует начать с продления срока действия ДСНВ". "Россия на самом высоком уровне заявляла о готовности пойти на этот шаг, - подчеркивается в публикации. - От президента США Дональда Трампа требуется лишь дать согласие, поскольку одобрения такого шага законодательным органом не требуется".

Авторы статьи обращают внимание на то, что время стало "критически важным фактором", а расчеты на то, что в будущем удастся, быть может, достичь "более выгодного соглашения", могут привести к катастрофе. "Определенные в соглашении лимиты на ядерные арсеналы слишком важны для того, чтобы ставить их под угрозу, - считают Иванов и Олбрайт. - Возникла возможность укрепить безопасность и восстановить доверие между двумя крупнейшими в мире ядерными державами, и эту возможность нельзя отбрасывать".

Призыв 24 экс-дипломатов

Бывшие главы дипломатических ведомств России и США подчеркнули, что призыв предпринимать меры в области контроля над вооружениями поддержали 24 экс-министра иностранных дел, являющихся членами Аспеновского министерского форума. В распространенном в понедельник заявлении этого форума отмечается, что "продление срока действия ДСНВ заложило бы прочную основу и создало бы стимулы для расширения международного взаимодействия в новом десятилетии". Авторы заявления называют такой шаг "вполне осуществимым в краткосрочной перспективе" и напоминают, что ДСНВ - "это единственное соглашение, ограничивающее ядерные арсеналы США и России и предусматривающее жизненно важные меры проверки и транспарентность, которые способствовали стратегической стабильности".

Положения договора

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после вступления договора в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц - для боезарядов на них, 800 единиц - для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.