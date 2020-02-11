Юрист сообщил, что Белый дом установил имя, написавшего книгу о саботаже решений Трампа

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Белый дом установил личность чиновника администрации США, написавшего в 2019 году книгу о саботаже им и его единомышленниками решений президента Дональда Трампа. Об этом сообщил в понедельник близкий к Белому дому американский юрист и политический комментатор Джозеф Дидженова.

Выступая в эфире передачи радиоведущего Хауи Карра, он заявил, что "представитель правительства США высокого ранга, занимающийся внешней политикой", на прошлой неделе даже назвал ему имя этого предполагаемого автора книги под названием A Warning ("Предостережение"). Однако разглашать эту информацию Дидженова отказался. По его словам, это было бы "несправедливо по отношению к лицу, у которого была возможность уволить <...> этого человека", то есть анонимного представителя движения сопротивления Трампу, действующего в недрах правительства США.

"Хочу оставить им [представителям окружения Трампа] радость объявления об увольнении этого предателя", - подчеркнул Дидженова. В интервью одной из программ радиостанции WMAL он добавил, что аноним является сотрудником аппарата Белого дома.

Ранее Дидженова консультировал команду юристов Трампа по вопросам взаимодействия с аппаратом спецпрокурора Роберта Мюллера. В 1983-1988 годах он был прокурором по федеральному округу Колумбия, на территории которого расположена столица США.

Книга анонима вышла в продажу 19 ноября и стала бестселлером. 5 сентября 2018 года The New York Times разместила статью этого же автора, являющегося сотрудником американской администрации высокого ранга. В ней говорилось, что в правительстве США действует "движение сопротивления" Трампу, к которому относится и сам автор. По его словам, "многие чиновники высокого ранга" в администрации США "прилежно работают над тем, чтобы не допустить реализации" части повестки дня президента и его "наихудших намерений". Это движение, говорилось в статье, по сути, саботирует те решения Трампа, которые оно считает неправильными и вредными, в том числе попытки наладить отношения с Россией.

Сразу же после этой публикации, как сообщала газета The Washington Post, Трамп и его помощники приступили к поискам автора статьи. По сведениям газеты, публикация вызвала у президента приступ "вулканического гнева и привела его в безмерную ярость".

Одновременно в понедельник появились сведения о том, что из Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома будут уволены по сокращению кадров 70 сотрудников, которые работали там еще со времен президента Барака Обамы. Старший советник президента Келлиэнн Конуэй отметила в понедельник в эфире телекомпании Fox, что в свете эпопеи с попыткой импичмента Трампа уволены могут быть и другие чиновники, а не только постпред США при ЕС Гордон Сондланд и сотрудники СНБ братья Александер и Евгений Виндманы.