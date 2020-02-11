Гособвинение просит для экс-советника Трампа Стоуна до девяти лет тюрьмы

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Гособвинение просит приговорить американского политтехнолога Роджера Стоуна, являвшегося советником Дональда Трампа в период президентской избирательной кампании 2016 года, к тюремному заключению на срок от семи лет и трех месяцев до девяти лет. С соответствующим ходатайством корреспондент ТАСС ознакомился в понедельник в базе данных федерального суда Вашингтона.

Стоун является одним из ближайших доверенных лиц президента США. В ноябре 2019 года он был признан виновным в даче ложных показаний, запугивании свидетеля и попытках помешать расследованию со стороны Конгресса США. Вынесение приговора назначено на 20 февраля.

Стоун был задержан в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) 25 января прошлого года. Сотрудники спецпрокурора Роберта Мюллера, завершившего расследование предполагаемых контактов окружения Трампа с россиянами в ходе предвыборной кампании 2016 года, обвинили Стоуна в том, что тот пытался получить у организации WikiLeaks похищенные хакерами материалы, которые могли нанести ущерб сопернице Трампа на выборах - кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании, Москва также называла беспочвенными выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.