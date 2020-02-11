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СМИ: КНДР нуждается в международной помощи в размере $107 млн

По данным телеканала KBS, около половины из 25 млн граждан страны находятся на грани гуманитарного кризиса

СЕУЛ, 11 февраля. /ТАСС/. КНДР в 2020 году потребуется гуманитарная помощь в объеме $107 млн. Об этом сообщает во вторник телеканал KBS со ссылкой на данные ООН.

В сообщении отмечается, что около половины из 25 млн граждан страны находятся на грани гуманитарного кризиса.

В КНДР количество получателей помощи от Всемирной организации здравоохранения, Всемирной продовольственной программы ООН и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) выросло с 3,8 млн человек в прошлом году до 5,5 млн человек в этом. Это связано с тем, что ВОЗ расширила возрастную категорию получателей помощи с 5 до 15 лет.

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КНДР
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