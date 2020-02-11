СМИ: морские пехотинцы США и Японии провели первые совместные учения

ТОКИО, 11 февраля. /ТАСС/. Подразделения морской пехоты США провели первые учения с созданным по их образцу полком мобильных амфибийных сил японской армии. Тренировки состоялись в районе города Кин на южном японском острове Окинава, сообщила во вторник газета Sankei.

В ходе учений морские пехотинцы двух стран высадились с американского десантно-штурмового корабля и под его огневым прикрытием на 11 катерах достигли берега. Там они подавили условного противника и захватили плацдарм, куда затем судно на воздушной подушке доставило американские установки реактивных систем залпового огня HIMARS. О численности задействованных в учениях подразделений не сообщается.

В ходе этих совместных тренировок, отмечает газета, отрабатывались боевые действия на малых островах в Восточно-Китайском море. Вашингтон и Токио утверждают, что Пекин наращивает там свою военную активность, угрожая отдаленным японским территориям.

Два полка японской морской пехоты были в 2018 году созданы специально для обороны этих островов, до настоящего времени они проходили первичную подготовку по американским стандартам. На островах в Восточно-Китайском море Токио предполагает также размещать ракеты класса "земля - корабль" дальностью до 200 км. Американские HIMARS призваны дополнить эти системы, поскольку могут поражать цели на удалении до 300 км. Эти установки размещаются на бронированном грузовике, они могут иметь шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету.