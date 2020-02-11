Миссия НАТО в Ираке остается заблокирована

РЮССЕЛЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Работа миссии НАТО в Ираке остается заблокированной после обострения обстановки на Ближнем Востоке в начале января, согласия Багдада на ее возобновление пока нет. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи глав Минобороны альянса 12-13 февраля.

"Мы проводим активные консультации с правительством Ирака. Мы тесно сотрудничаем, потому что мы останемся в Ираке только в том случае, если нас приглашает Ирак. Сейчас мы пока рассматриваем возможность продолжения [работы миссии]", - сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО уважает суверенитет и территориальную целостность Ирака. "Нас пригласили еще в 2016 году, и все правовые механизмы для работы миссии имеются, - добавил он. - Нужно понимать, что мы это делаем, потому что у нас есть общая цель - это борьба с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство", ИГ - прим. ТАСС)".

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Сразу после этого НАТО объявила о приостановке работы миссии инструкторов альянса из опасений за их безопасность, часть стран НАТО даже вывела свои контингенты из Ирака. В ответ на удар США Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон немедленно ужесточит экономические санкции в отношении Ирана, а также призвал НАТО играть более существенную роль на Ближнем Востоке. При этом он отметил, что Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном. Постпред исламской республики при ООН Маджид Тахт-Раванчи в свою очередь заявил ТАСС, что в Тегеране считают свой ответ достаточным и предпринимать новые военные действия не намереваются.