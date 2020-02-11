Зеленский пообещал "большое строительство" дорог в стране и рекордное финансирование

КИЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что в текущем году в стране будет построено и восстановлено рекордное количество дорог государственного значения (4 тыс. км), на что выделяется беспрецедентное финансирование в размере 85 млрд гривен (более $3,46 млрд). Об этом президент заявил на заседании, посвященном дорожному хозяйству, под названием "Сшить Украину: безопасность, строительство, финансирование".

"1 марта 2020 года мы начинаем большой серьезный проект, большое строительство. В 2020 году мы должны обновить 4 тыс. км дорог государственного значения. На это предусмотрены беспрецедентные средства в истории Украины - это более 85 млрд гривен", - сказал он. Выделяемые средства - это и прямые ассигнования из государственной казны, кредиты под государственные гарантии. Среди источников финансирования - часть из $2,9 млрд, перечисленных в конце 2019 года "Газпромом" по итогам арбитражного разбирательства с "Нафтогазом Украины".

По словам Зеленского, в этом году запланировано восстановить 2,5 тыс. км дорог местного значения, на что израсходовать 22,2 млрд гривен, или на 70% больше, чем было потрачено на эти цели в 2019 году. Президент попросил правительство страны оперативно принять все необходимые решения, которые запустят "большую стройку", а от антикоррупционных органов - следить и вовремя реагировать на случаи нецелевого использования средств. Он поставил задачу, чтобы после восстановления дорожного фонда по стране было "приятно и безопасно путешествовать".

Общая протяженность украинских дорог оценивается в почти 170 тыс. км, из них 52 тыс. км дороги государственного значения. В Мининфраструктуры страны заявляли ранее, что более 90% дорог страны не ремонтировались более 30 лет.