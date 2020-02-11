{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Свыше 170 человек пострадали в столкновениях полиции с демонстрантами в Бейруте

Протестующим не удалось сорвать заседание Палаты депутатов

БЕЙРУТ, 11 февраля. /ТАСС/. Свыше 170 человек - демонстранты и полицейские - пострадали во вторник в ходе столкновений в центре ливанской столицы. Как сообщил представитель Ливанского общества Красного Креста, 24 из них доставлены в больницы, остальным была оказана помощь на месте.

Ранее спецформирования по борьбе с беспорядками применили водяные пушки и слезоточивый газ в центре Бейрута для разгона активистов протестного движения, которые пытались пробиться к парламентскому дворцу на Пляс Этуаль. На помощь полицейским силам в столицу были направлены армейские патрули.

Демонстрантам не удалось сорвать заседание Палаты депутатов, на котором состоится голосование по вынесению вотума доверия новому правительству республики во главе с премьер-министром Хасаном Диабом. Как сообщил спикер парламента Набих Берри, до дворца на Пляс Этуаль добрались 68 из 128 депутатов, что позволило открыть сессию и начать обсуждение антикризисного плана кабинета.

Премьер-министр в своем выступлении перед депутатами признал, что его правительству "предстоит проделать долгий путь прежде, чем удастся восстановить доверие граждан к государству". "Многие требования народного движения являются справедливыми и требуют скорейшей реализации", - подчеркнул Диаб.

6 февраля новый кабинет министров, состоящий из 20 технократов, утвердил программу реформ, которая направлена на стабилизацию ситуации в экономике. План предусматривает ряд "болезненных мер" по предотвращению финансового коллапса, учитывая, что госдолг Ливана достиг 85 млрд. долларов, а национальная валюта - ливанский фунт - обесценилась на 33%. Кабинет готовит также судебную реформу и серию мероприятий по борьбе с коррупцией.

Теги
Ливан
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
СМИ: сирийская армия отразила атаки вооруженной оппозиции близ Саракиба в Идлибе
По данным телеканала Al Mayadeen, боевики понесли значительные потери
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС