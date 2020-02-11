Свыше 170 человек пострадали в столкновениях полиции с демонстрантами в Бейруте

БЕЙРУТ, 11 февраля. /ТАСС/. Свыше 170 человек - демонстранты и полицейские - пострадали во вторник в ходе столкновений в центре ливанской столицы. Как сообщил представитель Ливанского общества Красного Креста, 24 из них доставлены в больницы, остальным была оказана помощь на месте.

Ранее спецформирования по борьбе с беспорядками применили водяные пушки и слезоточивый газ в центре Бейрута для разгона активистов протестного движения, которые пытались пробиться к парламентскому дворцу на Пляс Этуаль. На помощь полицейским силам в столицу были направлены армейские патрули.

Демонстрантам не удалось сорвать заседание Палаты депутатов, на котором состоится голосование по вынесению вотума доверия новому правительству республики во главе с премьер-министром Хасаном Диабом. Как сообщил спикер парламента Набих Берри, до дворца на Пляс Этуаль добрались 68 из 128 депутатов, что позволило открыть сессию и начать обсуждение антикризисного плана кабинета.

Премьер-министр в своем выступлении перед депутатами признал, что его правительству "предстоит проделать долгий путь прежде, чем удастся восстановить доверие граждан к государству". "Многие требования народного движения являются справедливыми и требуют скорейшей реализации", - подчеркнул Диаб.

6 февраля новый кабинет министров, состоящий из 20 технократов, утвердил программу реформ, которая направлена на стабилизацию ситуации в экономике. План предусматривает ряд "болезненных мер" по предотвращению финансового коллапса, учитывая, что госдолг Ливана достиг 85 млрд. долларов, а национальная валюта - ливанский фунт - обесценилась на 33%. Кабинет готовит также судебную реформу и серию мероприятий по борьбе с коррупцией.