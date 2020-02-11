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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Иран обвинил США в сокрытии информации о потерях в результате удара по их базам

По словам официального представителя КСИР Рамазана Шарифа, слово "погибшие" в американских публикациях "превратилось" в "черепно-мозговые травмы"

ТЕГЕРАН, 11 февраля. /ТАСС/. Власти США скрывают данные о погибших в результате атаки Ирана по американским военным базам в Ираке. Об этом во вторник заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Рамазан Шариф.

"Слово "погибшие" в американских публикациях превратилось в "черепно-мозговые травмы", - цитирует его агентство Fars. - Они скрывают ущерб от нашего удара по базе Айн-эль-Асад".

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

Изначально президент США Дональд Трамп заявлял, что в результате обстрела "никто не погиб и даже не пострадал". Позже официальный представитель Министерства обороны США генерал-полковник Томас Кэмпбелл информировал о 50 военнослужащих, у которых были диагностированы черепно-мозговые травмы в результате ракетного удара Ирана. 11 февраля Пентагон заявил, что эта цифра составила 109 человек.

Теги
СШАИранОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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