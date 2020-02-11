В Иране заявили, что президенту США пора отказаться от заблуждений относительно республики

Как написал Зариф на своей странице в Twitter по случаю 41-й годовщины Исламской революции, "многие тысячи иранцев сплотились, чтобы отметить эту дату и почтить память павших героев". Прошедшие во вторник массовые демонстрации в Иране, как отметил глава иранского МИД, являются своеобразным "посланием Трампу (и его вассалам) - пришло время отказаться от своих заблуждений [в отношении Ирана]".

ТАСС, 11 февраля. Для президента Соединенных Штатов Дональда Трампа пришло время отказаться от его заблуждений относительно Ирана. Такое мнение во вторник высказал иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

По убеждению Зарифа, сплоченность иранцев показала, что "при всех проблемах и различиях [в иранском обществе] в вопросах, касающихся защиты своей страны и чести, все 82 млн иранцев едины".

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

После этого президент США заявил, что Вашингтон немедленно ужесточит экономические санкции в отношении Ирана. При этом он отметил, что Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном.