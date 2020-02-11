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Кризис на Украине

Зеленский назначил нового представителя в гуманитарной подгруппе контактной группы

Им стал Геннадий Кузнецов

КИЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Геннадия Кузнецова представителем Киева в подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе вместо Валерии Лутковской. Соответствующий указ во вторник обнародован на официальном сайте офиса главы государства.

"Уполномочить Кузнецова Геннадия Ивановича представлять Украину в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, освободив от исполнения этих обязанностей В. Лутковскую", - сказано в тексте документа.

О смене представителей Киева в гуманитарной подгруппе стало известно на заседании контактной группы 29 января. Тогда сложила свои полномочия Валерия Лутковская. Причины не пояснялись.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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