ЕС намерен поддержать усилия ООН по продвижению работы Конституционного комитета Сирии

ПАРИЖ, 11 февраля. /ТАСС/. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заверил ООН в поддержке усилий по продвижению работы Конституционного комитета Сирии.

"Только комплексное и всеобъемлющее решение в соответствии с резолюцией ООН позволит нам достичь мира и стабильности в Сирии, - сказал Боррель во вторник в ходе дебатов в Европарламенте. "В этих целях ЕС поддержит усилия ООН и специального посланника Гейра Педерсена по продвижению работы Конституционного комитета", - заявил Боррель, выступая на сессии в Страсбурге.

"Мы также должны сосредоточиться на выполнении пунктов этой резолюции, в том числе прекращении огня, освобождении заключенных и достижении прогресса в политическом процессе", - подчеркнул он.

По словам Борреля, "ЕС остается самым большим гуманитарным донором" в регионе. "Мы убеждены, что наша поддержка - фундаментальная инвестиция в будущее Сирии и региона", - сказал он. При этом глава дипломатии ЕС сообщил, что Евросоюз продолжит применять санкции в отношении некоторых представителей сирийских властей.

Решение создать Конституционный комитет Сирии для выработки рекомендаций по внесению поправок в конституцию республики было принято 31 января 2018 года в Сочи на Конгрессе сирийского национального диалога. 23 сентября 2019 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о создании комитета.