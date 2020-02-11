Берн расследует роль швейцарской компании в шпионской деятельности ЦРУ

ЖЕНЕВА, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Швейцарии намерены разобраться в вызвавшей большой резонанс истории об использовании спецслужбами США и Германии швейцарской компании Crypto AG для шпионажа. Как сообщила во вторник со ссылкой на министерство обороны телекомпаний RTS, 15 января Федеральный совет (правительство) "распорядился провести расследование", которое сейчас поручено бывшему федеральному судье Никлаусу Оберхольцеру.

"ЦРУ и германская разведывательная служба БНД купили в 1971 году доли в базирующейся в кантоне Цуг компании Crypto AG через один из фондов в Лихтенштейне", - констатировала RTS. Crypto AG - один из лидеров по выпуску оборудования, используемого при шифровании секретной информации. Однако ее аппараты на самом деле были сконструированы таким образом, что "ЦРУ и БНД могли осуществлять прослушку иностранных государств".

По данным RTS, БНД в 1993 году перестала участвовать в этой операции, однако "Соединенные Штаты продолжали прослушивание вплоть до 2018 года". Crypto AG устанавливала на свои аппараты оборудование двух видов - безопасное и уязвимое. Безопасная версия аппаратов продавалась швейцарским клиентам и еще нескольким странам, тогда как многие другие государства, ничего не подозревая, приобретали шифровальные машины, которые давали спецслужбам США и ФРГ возможность шпионить. Всего эта разведывательная деятельность, получившей название "Операция Рубикон", затронула более 100 стран, в том числе Иран, Аргентину и Саудовскую Аравию. Нейтралитет Швейцарии был важным фактором, способствовавшим высокому спросу.

Как поясняет информационный портал швейцарского телевидения Swissinfo, "взломанные швейцарские устройства шифрования играли существенную роль, например, в рамках переговоров в Кэмп-Дэвиде в 1979 году, на переговорах об американских заложниках в Иране в 1981 году и во время американского вторжения в Панаму в 1989 году". Кроме того, "декодированные телеграммы аргентинского военно-морского флота, передаваемые британцам немцами и американцами, внесли решающий вклад в победу Великобритании в войне 1982 года за Фолклендские острова".

Все это стало достоянием гласности в результате совместного журналистского расследования, проведенного программой швейцарского телевидения Rundschau, германской телекомпанией ZDF и американской газетой The Washington Post. Из имеющегося в их распоряжении досье явствует, что "высшие должностные лица Швейцарии в целом были осведомлены о роли Германии и США в связи с компанией Crypto AG, делая все, чтобы прикрыть эти отношения".