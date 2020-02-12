Министры обороны НАТО обсудят защиту от крылатых ракет России

БРЮССЕЛЬ, 12 февраля. /ТАСС/. Министры обороны НАТО обсудят на плановом заседании Североатлантического совета 12-13 февраля в Брюсселе проблемы реагирования на развертывание Россией ядерных и обычных крылатых ракет нового поколения, перспективы усиления роли НАТО на Ближнем Востоке, ход операции в Афганистане. Кроме того, министры проведут неформальную встречу с главой оборонного ведомства Украины Андреем Загороднюком, на которой будет рассмотрено военное сотрудничество, процесс реформ и ситуация на Востоке Украины.

Сила НАТО и разрушении ДРСМД

"Мы обсудим наш ответ на весь диапазон угроз со стороны российских ракетных систем - обычных, ядерных и ракет, находящихся на стадии разработки, - сказал он. - Мы уже согласовали сбалансированный и скоординированный пакет мер и обсудим его реализацию". Столтенберг подчеркнул, что НАТО "не намерена копировать действия России" и не будет разворачивать на европейском театре крылатые ракеты наземного базирования. Он, однако, ничего не сказал, есть ли у альянса планы по наращиванию своих ударных систем морского и воздушного базирования.

Столтенберг высказал уверенность, что помимо обсуждения военных мер сдерживания России и защиты от российских ракет альянсу нужно изучать новые возможности контроля над вооружениями. "Мы глубоко убеждены, что лучший ответ - это эффективный контроль над вооружениями <...> Мы не намерены размещать ракеты в Европе, но мы должны обеспечивать безопасность в Европе в присутствии российских ракет", - сказал он.

При этом в ответ на вопрос о разрушении в прошлом году главного инструмента ракетного нераспространения - Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Столтенберг заявил, что этот шаг продемонстрировал "силу НАТО". В его видении "сила НАТО" заключается в способности стран альянса договориться между собой о том, чтобы возложить ответственность за распад договора на РФ.

"Распад ДРСМД (из которого США вышли в одностороннем порядке 2 августа 2019 года - прим. ТАСС) - это плохая и негативная вещь, но он продемонстрировал силу НАТО, поскольку мы смогли в результате интенсивных консультаций договориться, что его нарушала Россия, и согласовать наши дальнейшие шаги", - заявил Столтенберг.

"НАТО оказалась платформой, которая смогла собрать европейские страны и США, чтобы найти путь вперед в вопросе ДРСМД. Это, конечно, было двустороннее соглашение между Россией и США, но оно касалось европейских государств, - сказал Столтенберг. - Главное, мы договорились между странами НАТО, что Россия нарушала ДРСМД. Мы поднимали этот вопрос снова и снова".

После этого Столтенберг в очередной раз повторил всю аргументацию НАТО, согласно которой альянс на основании данных, которые он не может раскрыть, решил, будто Россия нарушает ДРСМД, затем поддержал выдвинутый США ультиматум к РФ с требованием уничтожить ее крылатые ракеты нового поколения в течение двух месяцев - с начала декабря 2018 года до начала февраля 2019 года, - после чего единогласно поддержал декларацию США об одностороннем выходе из соглашения, процесс расторжения которого начался 2 февраля и завершился 2 августа 2019 года.

Минобороны России в январе 2019 года провело для всех зарубежных военных атташе в Москве презентацию этих крылатых ракет, где наглядно доказало, что они не нарушают положений ДРСМД. Представители ведущих стран НАТО отказались посетить мероприятие.

НАТО в Ираке

Столтенберг подчеркнул что министры изучат возможности увеличения своей роли на Ближнем Востоке, к чему альянс призвал президент США Дональд Трамп. При этом постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон на брифинге в Брюсселе признала, что помимо устного призыва Трампа никаких официальных обращений к альянсу США по этой теме не направляли.

НАТО в настоящий момент не рассматривает запуск в странах Ближнего Востока каких бы то ни было боевых операций. Альянс рассматривает лишь возможность создания миссий по подготовке местных военных, чтобы те были способны самостоятельно бороться с террористическими угрозами в регионе.

При этом работа уже существующей тренировочной миссии НАТО в Ираке численностью в 500 инструкторов уже более месяца остается заблокированной. Она была приостановлена после резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке после убийства в результате авиаудара США близ аэродрома Багдада иранского генерала Касема Сулеймани. После этого Ирак потребовал от иностранных войск покинуть страну. Опасаясь за безопасность своих военных, ряд государств НАТО эвакуировали инструкторов из Ирака.

Альянс интенсивно обсуждает ситуацию вокруг этой миссии с руководством Ирака, однако пока решение о ее разблокировании не найдено, поэтому эта тема станет одной из основных на предстоящей встрече.

"Мы проводим активные консультации с правительством Ирака. Мы тесно сотрудничаем, потому что мы останемся в Ираке только в том случае, если нас приглашает Ирак. Сейчас мы пока рассматриваем возможность продолжения [работы миссии]", - заявил в этой связи Столтенберг.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января 2020 года после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Сразу после этого НАТО объявила о приостановке работы миссии инструкторов альянса из опасений за их безопасность, часть стран НАТО даже вывела свои контингенты из Ирака. В ответ на удар США Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон немедленно ужесточит экономические санкции в отношении Ирана, а также призвал НАТО играть более существенную роль на Ближнем Востоке. При этом он отметил, что Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном. Постпред исламской республики при ООН Маджид Тахт-Раванчи, в свою очередь, заявил ТАСС, что в Тегеране считают свой ответ достаточным и предпринимать новые военные действия не намереваются.

Украина за скобками

Министры обороны Украины Андрей Загороднюк также приглашен в Брюссель, он примет участие в заседании по Афганистану, на котором будут присутствовать страны НАТО и государства - партнеры, участвующие в коалиции. Заседания Комиссии НАТО-Украина проводиться не будет в связи с сохраняющимся вето Венгрии на проведение этих встреч на министерском уровне. Будапешт в ультимативной форме требует от Киева пересмотра закона об образовании, который запрещает нацменьшинствам, включая венгерское, обучение в школах на родном языке.

В этой связи встреча министров обороны ведущих стран НАТО с украинским коллегой состоится за рамками министерской встречи, в неформальной обстановке за завтраком, который организовывает канадская миссия при НАТО.

На нем ожидается обсуждение военной реформы на Украине, которая должна гарантировать эффективный гражданский контроль над армией, практическое сотрудничество между Украиной и НАТО, а также ситуацию в зоне конфликта на Востоке страны.