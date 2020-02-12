Власти Боливии усилили пограничный контроль после выезда Эво Моралеса из Аргентины

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 февраля. /ТАСС/. Временное правительство Боливии распорядилось усилить пограничный контроль из-за подозрений, что экс-президент Эво Моралес может попытаться въехать в страну после поездки на Кубу. Об этом сообщила во вторник газета El Deber.

"Полиция и вооруженные силы вновь усилили контроль в приграничных зонах у городов Якуиба, Бермехо и Вильясон", - приводит издание слова главы миграционной службы Боливии Марсела Риваса.

По его мнению, экс-глава государства выехал из Аргентины, где ему предоставлено политическое убежище, не для лечения на Кубе. Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что Моралес отправился на Кубу в понедельник по медицинским причинам.

В Боливии в отношении Моралеса, который в начале февраля был включен в список кандидатов в сенаторы от партии "Движение к социализму", действует ордер на арест в связи с обвинениями в призывах к мятежу.

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Моралес. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Обязанности президента до проведения новых выборов взяла на себя второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию. Голосование назначено на 3 мая.