Минюст США предъявил пяти гражданам обвинения в нарушении антииранских санкций

ТАСС, 12 февраля. Министерство юстиции США предъявило обвинение пяти гражданам в штатах Техас и Нью-Йорк в возможном сокрытии ими нарушений нефтяных санкций против Ирана. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

Подозреваемые, отмечает агентство, организовывали сначала закупку нефти в Иране, а затем ее продажу нефтеперерабатывающему заводу в Китае. Отмечается, что одним из обвиняемых является Дэниэл Рей Лейн, президент базирующейся в штате Техас компании Stack Royalties, которая занимается продажей прав на нефтяные и газовые месторождения инвестиционным фондам и частным акционерным группам.

Антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти, были восстановлены Вашингтоном в ноябре 2018 года - вскоре после того, как президент Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе США из сделки с Ираном по атому.

США с ноября 2018 года дали восьми странам и территориям - Китаю, Греции, Индии, Италии, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции - полгода на продолжение импорта иранских углеводородов, но 2 мая 2019 года действие этих исключений завершилось.