В Белом доме сообщили о завершении реорганизации Совета нацбезопасности США

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Реорганизация Совета национальной безопасности США при Белом доме и сокращение его кадров завершены, численность сотрудников составит 115-120 человек к концу нынешней недели. Об этом сообщил во вторник помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Роберт О'Брайен, выступая в вашингтонском Атлантическом совете.

"Оптимизация штата [СНБ] завершена. Я думаю, что у нас будет примерно 115-120 сотрудников [в СНБ] к концу этой недели", - подчеркнул он. О'Брайен добавил, что власти не собираются делать из СНБ орган, который будет дублировать функции Госдепартамента или Пентагона.