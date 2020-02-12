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В Белом доме сообщили о завершении реорганизации Совета нацбезопасности США

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сообщил, что его численность может составить 115-120 сотрудников

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Реорганизация Совета национальной безопасности США при Белом доме и сокращение его кадров завершены, численность сотрудников составит 115-120 человек к концу нынешней недели. Об этом сообщил во вторник помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Роберт О'Брайен, выступая в вашингтонском Атлантическом совете.

"Оптимизация штата [СНБ] завершена. Я думаю, что у нас будет примерно 115-120 сотрудников [в СНБ] к концу этой недели", - подчеркнул он. О'Брайен добавил, что власти не собираются делать из СНБ орган, который будет дублировать функции Госдепартамента или Пентагона.

Теги
СШАО'Брайен, Роберт
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