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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

О'Брайен отказался уточнить, причастны ли США к неудачным ракетным пускам в Иране

При этом помощник Трампа подчеркнул, что Вашингтон не допустит создания Тегераном ядерного оружия

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен отказался уточнить, причастны ли США к неудачным ракетным пускам в Иране, выступая в вашингтонском Атлантическом совете.

Ему был задан вопрос о том, не стоит ли расценивать неудачи Ирана как саботаж со стороны США. Кроме того, помощника президента попросили дать оценку того, когда, по его мнению, Тегеран перейдет в своих ядерных разработках черту, за которой последует серьезная ответная реакция США. "На эти два замечательных вопроса я не отвечу", - сказал О'Брайен. "Мы не комментируем такие программы (саботажа - прим. ТАСС) и то, существуют ли они вообще", - добавил он.

Что касается ядерных разработок, то О'Брайен в очередной раз подчеркнул, что Вашингтон не допустит создания Тегераном ядерного оружия. "Я могу повторить то, что сказал президент [США Дональд Трамп] на своей недавней пресс-конференции <...>, что у Ирана не будет ядерной бомбы. До тех пор, пока президент Трамп занимает свою должность, я думаю, что все могут быть уверены в том, что у Ирана не будет ядерного оружия", - заявил представитель вашингтонской администрации.

Иран произвел 9 февраля запуск ракеты-носителя со спутником собственного производства "Зафар", но тот не вышел на орбиту. После этого министр информационно-коммуникационных технологий страны Мохаммад Джавад Азари Джахроми заявил, что в ближайшем будущем Тегеран попробует запустить новый спутник "Зафар-2". Три предыдущих запуска также были неудачными.

Теги
СШАИранТрамп, ДональдО'Брайен, РобертОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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