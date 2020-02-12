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Президент Казахстана примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Конференция пройдет 14-16 февраля

НУР-СУЛТАН, 12 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщил в среду журналистам министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди.

"Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев приглашен на данную конференцию организаторами. Соответственно, он принял это приглашение и примет участие", - сказал глава МИД, отвечая на вопрос ТАСС о том, на каком уровне будет представлена страна на форуме.

Он отметил, что тоже получил приглашение на эту конференцию. "Естественно, я намерен прежде всего сопровождать президента, а также сам принять участие. Запланированы двусторонние встречи с моими коллегами, у президента тоже есть двусторонние встречи", - пояснил министр.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 14-16 февраля. Традиционно участники не ограничиваются пленарными заседаниями и сессиями, а используют этот форум в качестве площадки для двусторонних и многосторонних контактов.

Теги
КазахстанГерманияТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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