В Пентагоне заявили, что США продвигаются вперед в разработке ракет средней дальности

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты продвигаются вперед в вопросе разработки ракет средней дальности. Об этом, как сообщила во вторник пресс-служба Пентагона, заявил журналистам министр обороны Марк Эспер.

"Конечно, мы продвигаемся вперед в разработке ракет средней дальности", - сказал он.

При этом Эспер вновь подчеркнул, что намерен рассматривать вопрос о развертывании таких ракет на консультациях как с представителями американского военного командования, так и с союзниками страны. "Когда у нас будут те [ракеты], которые готовы к развертыванию, <...> я буду консультироваться с командующими. Нужны ли им эти ракеты <...>? Если нужны, мы начнем серию переговоров с нашими союзниками и партнерами относительно того, где нам разместить эти ракеты", - пояснил министр. "Несомненно, <...> меня больше беспокоит Азия, Индо-Тихоокеанский регион, где у Китая <...> более тысячи таких ракет", - добавил он.

2 августа прошлого года по инициативе американской стороны прекратилось действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). США объяснили свои действия отказом России выполнить их ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают положения ДРСМД. Москва отвергла эти обвинения, заявив, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвинула Вашингтону встречные претензии.

18 августа США испытали крылатую ракету Tomahawk новейшей модификации. Это было первое испытание Вашингтоном крылатой ракеты наземного базирования на дальность, которую запрещал ДРСМД. 12 декабря Министерство обороны США провело летное испытание баллистической ракеты наземного базирования в неядерной конфигурации с базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния. Эспер тогда заявил, что Вашингтон приступил к работам по созданию ракеты "после того, как в феврале 2019 года США приостановили выполнение обязательств в рамках ДРСМД".