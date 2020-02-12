Трамп рассчитывает, что в Индии его будут встречать 5-7 млн человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп ожидает, что в индийском Ахмедабаде его будут встречать 5-7 млн человек. Об этом политик заявил в ходе разговора со СМИ о визите, который запланирован с 24 по 25 февраля.

"Он [индийский премьер Нарендра Моди] сказал, что будут миллионы и миллионы людей. Он считает, что от аэропорта до нового стадиона будет 5-7 млн человек", - цитирует в среду Трампа журнал India Today.

Как ранее сообщил индийский МИД, в ходе визита Трамп и первая леди США Меланья посетят Ахмедабад (крупнейший город родного для премьера Моди штата Гуджарат) и Нью-Дели. Ожидается, что в Ахмедабаде Моди и Трамп выступят на крикетном стадионе "Мотера" перед многотысячной аудиторией.

Моди сообщил в среду на своей странице в Twitter, что индийцы готовят американскому лидеру "незабываемый прием".

"Невероятно рад, что президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп посетят Индию с 24 по 25 февраля. Индия устроит незабываемый прием нашим уважаемым гостям", - написал премьер. "Этот визит совершенно особенный, он будет иметь большое значение для дальнейшего укрепления индийско-американской дружбы". - добавил Моди.

Это будет первый визит президента США Трампа в Индию. Ожидается, что стороны обсудят ряд вопросов двусторонних отношений, в том числе проблему разногласий по поводу торговых ограничений. В преддверии визита президент США заявил, что готов подписать торговое соглашение с Индией в том случае, если оно будет выгодно Америке.