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Эрдоган не исключил, что обсудит с Трампом ситуацию в сирийской провинции Идлиб

Ранее президент Турции обсудил ситуацию в Сирии с Владимиром Путиным

АНКАРА, 12 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил в среду о возможности телефонных переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом на тему обстановки в сирийской провинции Идлиб.

"[Переговоры с Трампом] могут состояться в любой момент", - ответил турецкий лидер на вопрос журналиста о вероятности его контактов с хозяином Белого дома после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как проинформировала в среду пресс-служба Кремля, разговор Путина и Эрдогана состоялся по инициативе турецкой стороны. Собеседники обсудили различные аспекты урегулирования сирийского кризиса, прежде всего в контексте обострения обстановки в идлибской зоне деэскалации.

Ситуация в Идлибе резко обострилась после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб. 7 февраля турецкая газета "Миллиет" сообщила со ссылкой на военный источник, что три турецких наблюдательных пункта из 12 располагаются на территориях, подконтрольных Дамаску.

Утром 11 февраля оппозиция Сирии, поддерживаемая Турцией, приступила к масштабным атакам против войск сирийской армии по двум направлениям - на Саракиб и населенный пункт Нейраб, расположенный севернее этого города в провинции Идлиб. Наступление оппозиции велось под мощным огневым прикрытием турецкой артиллерии. Активное участие в боях принимали сторонники террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Отряды сирийской армии отразили эти атаки. Боевики понесли значительные потери в живой силе.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипТрамп, Дональд
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