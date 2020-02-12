США поднимут вопрос повышения военных расходов стран НАТО на встрече министров обороны

БРЮССЕЛЬ, 12 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты вновь поднимут вопрос повышения военных расходов стран НАТО до 2% ВВП на встрече министров обороны альянса, которая пройдет в Брюсселе 12-13 февраля. Об этом заявил министр глава Пентагона Марк Эспер на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Мы будем обсуждать вопрос о повышении военной готовности НАТО, включая проблему повышения военных расходов и выполнение обязательств государствами альянса по их доведению до 2% ВВП, - сказал он. - Мы обсудим, как мы сможем закрепить победу над террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), ситуацию вокруг миссии [НАТО] в Ираке (работа которой уже более месяца остается заблокированной - прим. ТАСС), обстановку в Афганистане и много других важных вопросов", - заявил он.

Ранее в среду Столтенберг, представляя план работы министерской встречи, не упоминал тему повышения военных расходов европейских государств НАТО и Канады.

На саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года под давлением США остальные государства НАТО обязались довести свои военные расходы до 2% ВВП в течение 10 лет. Последняя статистика, опубликованная альянсом в декабре 2019 года, свидетельствует, что к 2024 году эта цель выполнить не удастся. В настоящий момент 6 из 29 стран НАТО имеют военные бюджеты достигающие 2% ВВП.