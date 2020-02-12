Сенат Италии дал зеленый свет судебному преследованию лидера партии "Лига" Сальвини

РИМ, 12 февраля. /ТАСС/. Лидер итальянской оппозиционной партии "Лига" - бывший вице-премьер и экс-глава МВД Маттео Сальвини - предстанет перед судом по обвинению в незаконном удержании людей на борту итальянского корабля Gregoretti. Как сообщает агентство ANSA, в среду в Сенате (верхней палате парламента) состоялось голосование по резолюции оппозиционных партий об отклонении соответствующего требования прокуратуры.

Представленная резолюция была отклонена всеми партиями правящего большинства. Ранее положительное суждение по этому вопросу дала специальная комиссия по вопросам неприкосновенности парламентариев. Судебный процесс, который может завершиться нескоро, в случае признания вины Сальвини грозит ему не только тюремным заключением сроком от трех до десяти лет, но и может воспрепятствовать участию политика в последующих выборах.

При этом сам Сальвини заявляет, что готов предстать перед судом и не намерен прятаться от правосудия за парламентской неприкосновенностью. Сенаторы, представляющие его партию, не приняли участия в голосовании.

"Лига" входила в правящую коалицию с Движением "5 звезд", и на момент вменяемого ему в вину преступления (конец июля 2019 года) Сальвини занимал посты вице-премьера и министра внутренних дел. По его распоряжению был запрещен прием 132 спасенных в море мигрантов в итальянском порту. В результате они несколько дней провели на борту до тех пор, пока высадка не была осуществлена после полученных Римом гарантий о приеме этих людей другими европейскими странами. Впоследствии прокуратура открыла расследование в отношении министра.

Это второе расследование такого рода. Первое касалось аналогичной ситуации с кораблем Diciotti. Когда вопрос о передаче Сальвини под суд был поставлен в парламенте, сенаторы проголосовали в защиту тогда еще министра внутренних дел. В августе в правящей коалиции "Лиги" Сальвини и Движения "5 звезд" произошел раскол, в результате которого первые перешли в оппозицию, а вторые остались у власти, создав новый альянс с бывшими оппонентами из Демократической партии (ДП), непримиримыми врагами Сальвини.

На этот раз "пятизвездные" заявляют, что ответственность за недопуск мигрантов и содержание их в негуманных условиях лежит исключительно на Сальвини. Будучи министром, он поставил своей главной целью пресечение потока нелегальных мигрантов, прибывающих из африканских стран в Италию по морю. Со своей стороны лидер "Лиги" утверждает, что решение было принято коллегиально, а он действовал исключительно в интересах государства.