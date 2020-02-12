Сербия создаст комиссию по подсчету точного числа жертв агрессии НАТО 1999 года

БЕЛГРАД, 12 февраля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич поручил создать комиссию по подсчету точного числа жертв агрессии НАТО против Югославии 1999 года. Об этом сообщила в среду газета "Вечерние новости".

По данным издания, комиссия будет создана решением правительства страны и начнет работу 24 марта в 21-ю годовщину начала бомбардировок. В состав органа войдут представители армии, полиции, церкви. В Министерстве обороны Сербии, МВД республики, а также в двух спецслужбах страны будут сформированы рабочие исследовательские группы. Аналогичные группы будут созданы в администрациях автономных краев страны и муниципалитетах.

Несмотря на то, что с момента агрессии НАТО прошло более 20 лет, точные цифры жертв нападения на Югославию неизвестны. Официальные данные о жертвах колеблются от 1,5 до 4 тыс. человек, однако четкой базы всех погибших нет. Этим пользуются многочисленные международные организации, которые заявляют о "нескольких десятках погибших гражданских".

24 марта 1999 года началась военная операция НАТО против Союзной Республики Югославии. Главной причиной воздушно-наступательной операции "Союзная сила" (Allied Force) руководство альянса назвало "предотвращение геноцида албанского населения в Косове". По данным НАТО, за время операции, продолжавшейся 78 дней, авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, целью свыше 10 тыс. из них было нанесение бомбовых ударов.

Согласно исследованиям военных экспертов, было выпущено 3 тыс. крылатых ракет, сброшено около 80 тыс. тонн бомб, в том числе кассетных и с обедненным ураном. В результате бомбардировок, по сербским данным, погибли от 3,5 тыс. до 4 тыс. человек, ранения получили около 10 тыс, две трети из которых - гражданские жители. По сведениям сербских специалистов, за три месяца бомбардировок Югославии силами НАТО на территорию Сербии было сброшено 15 тонн обедненного урана. После этого страна заняла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе, а за первые 10 лет с момента бомбардировок в стране заболели раком около 30 тыс. человек, из них от 10 до 18 тыс. умерли.

Материальный ущерб составил до $100 млрд. Бомбардировки нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов привели к заражению водной системы страны токсичными веществами. По мнению сербского ученого Любиши Ракича, объемов обедненного урана, попавших на территорию балканских государств во время агрессии НАТО, хватило бы для создания 170 атомных бомб, подобных той, которую США сбросили на Хиросиму 6 августа 1945 года.