МИД Израиля осудил публикацию ООН списка ведущих бизнес с поселениями предприятий

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Израиля Исраэль Кац осудил в среду публикацию Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) списка из более 100 предприятий, бизнес которых связан с еврейскими поселениями на Западном берегу реки Иордан.

"Публикация УВКПЧ "черного списка" компаний, сотрудничающих с поселениями, является позорной уступкой давлению со стороны стран и организаций, заинтересованных в нанесении ущерба Израилю. Это [публикация] произошло, несмотря на то, что большинство стран мира отказались присоединяться к этой кампании политического давления", - цитирует Каца его пресс-служба. "Решение верховного комиссара гуманитарной структуры ООН (верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет) продолжать антиизраильскую политику Совета по правам человека [ООН] - это пятно на репутации международной организации", - добавил министр.

Кац заявил, что, "хотя список, согласно заявлению комиссара, не имеет юридического статуса, само по себе появление такого документа превращает официальное лицо международной организации в соучастника движения антиизраильского бойкота". "Комиссар вредит престижу ООН и не позволяет сохранить то, что осталось от авторитета Совета по правам человека. Это решение отразится на наших [Израиля] отношениях с Советом", - добавил он.

"Государство Израиль не намерено мириться с политикой дискриминации и антиизраильской направленностью данной структуры (УВКПЧ). Мы будем действовать всеми возможными путями, чтобы предотвратить реализацию подобных решений", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства еврейского государства.

Ранее в среду в Женеве УВКПЧ опубликовало доклад, в котором "идентифицированы 112 бизнес-единиц, в отношении которых у Управления Верховного комиссара ООН по правам человека имеются разумные основания для заключения, на базе собранной информации, что они вовлечены в один или более специфических видов деятельности, о которой говорится в резолюции Совета ООН по правам человека 31/36". Согласно документу, из 112 предприятий, ведущих бизнес с поселениями, 94 базируются в Израиле, а остальные 18 - в шести других государствах. Как подчеркивает УВКПЧ, ссылка в докладе на эти "бизнес-единицы не подразумевает судебного или квазисудебного процесса". В то же время, ведомство ООН напоминает, что "согласно международному праву, поселения как таковые рассматриваются как незаконные".