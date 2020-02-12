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Кризис на Украине

На встрече в Минске согласован первый из трех новых участков отвода войск

Глава украинской делегации Дарья Олифер сообщила, что работа над согласованием остальных участков продолжится

МИНСК, 12 февраля. /ТАСС/. На состоявшемся в среду в Минске очередном заседании контактной группы по урегулированию на востоке Украины удалось в целом договориться о первом из трех новых участков на линии соприкосновения в Донбассе, откуда должны быть выведены все войска и вооружения. Об этом по итогам встречи сообщила пресс-секретарь главы украинской делегации Дарья Олифер.

"Практически согласован один из участков разведения в районе населенного пункта Гнутово, который ранее был предложен украинской стороной, - написала она на своей странице в Facebook. - Продолжается работа над согласованием остальных".

Впервые рамочное решение о разведении сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ еще в сентябре 2016 года. Однако выполнить отвод войск с первых трех участков удалось лишь к осени минувшего года.

На состоявшемся в декабре очередном саммите "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) была согласована необходимость продолжить процесс. В частности, стороны согласились вывести все войска и вооружения еще с трех участков до начала апреля текущего года. Это является одним из условий проведения нового саммита "нормандской четверки".

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