В Иерусалиме огласили имена судей, которые будут рассматривать дела против Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 февраля. /ТАСС/. Глава Окружного суда Иерусалима Аарон Фаркаш обнародовал в среду состав судебной коллегии, которая будет вести дела "1000", "2000" и "4000", в рамках которых премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвиняется в злоупотреблениях и коррупции. Об этом сообщает газета "Едиот ахронот".

По данным издания, возглавит судейскую коллегию Ривка Фридман-Фельдман, вместе с ней будут работать судьи Моше Бар-Ам и Одед Шахам. Газета отмечает, что Фридман-Фельдман входила в состав коллегии, рассматривавшей дела экс-премьера Эхуда Ольмерта, который в 2014 году был приговорен к шести годам тюрьмы по обвинениям в мошенничестве и коррупции.

Заседания по делам Нетаньяху в Окружном суде Иерусалима, как ожидается, начнутся уже после назначенных на 2 марта повторных парламентских выборов в Израиле и могут продлиться несколько лет, указывает "Едиот харонот". Газета напоминает, что дело Ольмерта, которое было открыто в 2007 году, в суд было передано в августе 2009 года, в сентябре 2012 года он был признан виновным, а окончательный приговор был вынесен в мае 2014 года.

28 января в Окружной суд Иерусалима были переданы обвинительные заключения по трем делам, подозреваемым по которым проходит Нетаньяху. Как сообщила тогда канцелярия генерального прокурора Авихая Мандельблита, это было сделано "в соответствии с законом" после того, как сам премьер ранее в тот же день отозвал поданную в Кнессет (парламент страны) в начале января просьбу о предоставлении ему иммунитета против уголовного преследования.

Обвинения против Нетаньяху

21 ноября 2019 года Мандельблит заявил, что решил предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием по трем делам. В рамках наиболее резонансного "дела 4000" следствие считает, что Нетаньяху предоставлял телекоммуникационной компании "Безек" поблажки взамен на положительное освещение деятельности его кабинета связанным с ней информационным порталом "Уалла!". По "делу 1000" обвинения в мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием связаны с получением в подарок от двух бизнесменов ящиков шампанского и сигар. По "делу 2000" премьер обвиняется по этим же двум пунктам из-за содействия интересам владельца газеты "Едиот ахронот" в ответ на благосклонное освещение деятельности его правительства.

Нетаньяху ранее неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения в коррупции и злоупотреблениях. 21 ноября премьер назвал решение генпрокурора о предъявлении ему обвинений "попыткой переворота" и пообещал управлять Израилем "ответственно и в соответствии с законом".