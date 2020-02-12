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Трамп подписал указ об обеспечении нацбезопасности с помощью систем определения координат

Правительству поручено разработать меры по снижению рисков бесперебойной работы критически важной инфраструктуры, базирующейся на данных технологиях

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал в среду указ об обеспечении безопасности национальной инфраструктуры посредством использования технологий определения координат направления движения и времени (PNT - positioning, navigation, and timing). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

"Президент США подписал указ об обеспечении национальной безопасности с помощью ответственного использования технологий определения координат, направления движения и времени. Правительству поручается разработать меры по снижению рисков бесперебойной работы критически важной инфраструктуры, базирующейся на данных технологиях, - отмечается в тексте. - Президент тем самым укрепляет лидерство США в использовании технологий по защите жизненно важной национальной инфраструктуры, торговли и повседневной жизни".

"Такие сервисы, как GPS, наиболее применяются в мире. Данные меры президента гарантируют бесперебойный доступ к таким технологиям", - убеждены в Белом доме.

По данным министерства торговли США, с 1980-х годов использование этих систем принесло $1,4 трлн. "Потенциальные же перебои за 30-дневный период нанесут ущерб в $30-45 млрд", - отметили в ведомстве.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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