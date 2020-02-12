Во Франции начали расследование по делу об убийстве журналистки на Мальте

ПАРИЖ, 12 февраля. /ТАСС/. Национальная финансовая прокуратура (PNF) Франции начала предварительное расследование в связи с "коррупцией иностранного государственного служащего" в рамках дела об убийстве в 2017 году мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции. Об этом сообщает в среду газета Le Monde .

Расследование было начато в связи с жалобой против неустановленных лиц, поданной 3 декабря 2019 года во Франции родственниками журналистки и международной организацией "Репортеры без границ" (RSF). Жалоба направлена против мальтийского предпринимателя Йоргена Фенека, которому на Мальте предъявлены обвинения в соучастии в убийстве журналистки. Прокуратуре предстоит выяснить, задействовал ли он свои активы во Франции для коррупционных схем и финансирования убийства Каруаны Галиции.

Газета уточняет, что во Франции Фенеку принадлежит отель в коммуне Эвиан-ле-Бен (департамент Верхняя Савойя), а также несколько лошадей, участвующих в скачках. Специалисты должны будут проверить движение финансов предпринимателя в стране, а заодно выяснить, располагает ли он иными активами. Это важно еще и потому, что в рамках расследования его счета и имущество на Мальте были заморожены.

Адвокат истцов пояснил изданию, что особенно привлекают внимание доходы от скачек, которые трудно отследить и которые могут быть связаны с компанией 17 Black в Дубае (ОАЭ). Именно эта компания фигурировала в расследовании Каруаны Галиции о коррупции в высших эшелонах власти на Мальте, которое журналистка собиралась опубликовать. Газета отмечает, что незадолго до гибели она пыталась выяснить личность владельца фирмы. В 2018 году инициативная группа журналистов, в которой участвовали и сотрудники Le Monde, заявила, что владельцем 17 Black являлся Фенек и якобы он планировал через эту компанию раздавать взятки чиновникам при строительстве новой газовой электростанции на территории этого островного государства.

Отель во Франции, согласно жалобе, мог использоваться для вывода капитала с Мальты. В качестве примера приводится проведенная 30 сентября 2017 года рекапитализация в размере €11,8 млн между мальтийской Tumas Group Limited и ее дочерней компанией Tumas Hotels - Evian, которая со своей стороны перевела €10,5 млн другой "дочке" с похожим названием.

Гибель журналистки

Дафна Каруана Галиция была известна на Мальте с 1990-х годах как независимая журналистка, ведущая собственные расследования в отношении причастности политиков Мальты к коррупции, отмыванию денег и другим преступлениям. В феврале - апреле 2016 года в СМИ несколько раз проходила информация о связях ряда членов правительства Мальты, а также премьер-министра Джозефа Муската и его семьи с офшорами. Публикации были основаны на сведениях Галиции. Свои выводы она сделала после обнародования материалов так называемого Панамского досье - документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, свидетельствующих о наличии офшоров у политиков и госслужащих более чем из 50 стран.

16 октября 2017 года она погибла в возрасте 53 лет при взрыве автомобиля, на котором выехала из населенного пункта Бидния. Взрывное устройство было приведено в действие дистанционно при помощи мобильного телефона.