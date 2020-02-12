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Выборы президента США - 2020

В США экс-губернатор Массачусетса вышел из предвыборной гонки демократов

Девал Патрик получил менее 1% голосов на праймериз в Нью-Гэмпшире

НЬЮ-ЙОРК, 12 февраля. /ТАСС/. Бывший губернатор американского штата Массачусетс Девал Патрик прекратил участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду его предвыборным штабом.

Как констатировал Девал, результаты первичных выборов (праймериз), состоявшихся во вторник в Нью-Гэмпшире, не позволяют ему продолжить гонку. Экс-губернатор получил менее 1% голосов. Девал не входил в число лидеров гонки.

Праймериз в Нью-Гэмпшире являются первыми в текущем избирательном цикле в США. На них отбирают делегатов, которые на предстоящих национальных съездах республиканцев и демократов поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от партии. Выборы главы государства в США состоятся 3 ноября.

Победителем на первичных выборах в штате стал сенатор от Вермонта Берни Сандерс. Он получил более 25% голосов. После праймериз в Нью-Гэмпшире из предвыборной гонки демократов вышли также сенатор от Колорадо Майкл Беннет и предприниматель Эндрю Янг. Они тоже не входили в число сильных кандидатов и не получили значимой поддержки на первичных выборах.

Теги
СШАВыборы президента США - 2020
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