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ООН приветствовала бы проведение саммита пятерки постоянных членов Совета Безопасности

При этом в ООН не ответили на вопрос, обращалась ли российская сторона к генсеку с предложением организовать такую встречу на полях недели высокого уровня Генассамблеи в сентябре

ООН, 12 февраля. /ТАСС/. Руководство ООН приветствовало бы проведение саммита лидеров стран - постоянных членов Совета Безопасности - России, Франции, Великобритании, США и Китая. Об этом сообщил в среду официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы приветствовали бы любую встречу постоянной пятерки СБ ООН, которая позволила бы улучшить взаимодействие этих стран в Совете Безопасности", - сказал он.

При этом Дюжаррик не ответил на вопрос, обращалась ли российская сторона к генсеку с предложением организовать такую встречу на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН в сентябре.

23 января, выступая на Всемирном форуме памяти Холокоста, президент РФ Владимир Путин предложил созвать в 2020 году саммит "пятерки" постоянных членов СБ ООН. Как сообщил позже глава МИД РФ Сергей Лавров, Китай и Франция поддержали эту инициативу.

Директор Департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев заявил журналистам, что такая встреча могла бы пройти на полях юбилейной сессии Генассамблеи ООН в сентябре в Нью-Йорке, но конкретных договоренностей об этом пока нет.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАВеликобританияРоссияКитайФранция
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